شكرا لقرائتكم خبر عن يخت ألماني فاخر يقتل صيادا قبالة جزيرة مايوركا الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حطم يخت فاخر يرفع علم ألمانيا كان يسير بسرعة كبيرة قارب صيد صغيرًا قبالة الساحل الشرقي جزيرة مايوركا الإسبانية، مما تسبب في مقتل أحد الصيادين الثلاثة الذين كانوا على متن القارب، حسبما قالت الشرطة، اليوم الأحد.

وقالت صحيفتا ماريوركا تسايتونج ومايوركا ماجازين اللتان تصدران في الجزيرة، إن اليخت الذي يبلغ طوله 20 مترا أكمل طريقه ببساطة بعدما اصطدم بقارب الصيد الذي كان طوله 3 أمتار تقريبا قبالة كالا بونا مساء الجمعة.

وأكدت الشرطة أنه تم العثور على اليخت في ميناء بورتو كريستو وتم التعرف على قبطان اليخت.

ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على هوية القبطان، نظرا لاستمرار التحقيق.

وذكرت الصحيفتان أن الشرطة تشتبه في وقوع جريمة القتل غير العمد وعدم تقديم المساعدة.

