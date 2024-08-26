شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون خفيفة على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض "وادي الدواسر".

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مكة المكرمة "الطائف". البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، يصل إلى 3 أمتار مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.