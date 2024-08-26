شكرا لقرائتكم خبر عن يعزز جودة الحياة.. إطلاق المرحلة الأولى لمشروع "مواقف الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "مواقف الرياض"، في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات.

وهو المشروع الحيوي الذي يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في العاصمة، من خلال تنظيم المواقف العامة، وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية في الوقوف، للإسهام في تحسين انسيابية حركة التنقل الآمن للسكان والزوار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف.

12 منطقة

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، إنشاء وإدارة ما يزيد على 24 ألفًا من المواقف العامة في الشوارع العامة والتجارية، بالإضافة إلى إدارة أكثر من 140 ألف موقف في الأحياء السكنية المجاورة.

وستغطي هذه المرحلة 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، السليمانية، إضافة إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض.



بالإضافة إلى أن المشروع يسعى إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة الاقتصادية، من خلال تنشيط الحركة التجارية في الأحياء المجاورة للمواقف العامة، لتتيح الخدمة الجديدة الفرصة لأكبر عدد من المتسوقين والبائعين ومعرفة مواقع الوقوف الشاغرة، دون تكلف عناء التجول بالسيارة للبحث عن موقف للسيارة.

عقد شراكة

ويأتي إطلاق المرحلة الأولى ضمن إطار عقد الشراكة الموقع بين "ريمات الرياض للتنمية"، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والمُمكن الإستراتيجي للقطاع الخاص، مع شركة solutions by stc، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة، التي تقود تعاونًا محليًا وعالميًا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم، وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات، لمدة 10 سنوات.



تمكين القطاع الخاص

وتعكس الشراكة الإستراتيجية لمشروع "مواقف الرياض" التزام أمانة الرياض بتمكين القطاع الخاص، للمشاركة في تأهيل مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو إيجاد الحلول المستدامة في تنظيم المواقف العامة، وتعزيز تقنيات المدن الذكية عبر تطوير البنية التحتية اللازمة لتلك التقنيات.