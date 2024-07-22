الصين تطلق مؤشر “ستار 200” لبورصة شانغهاي للأوراق المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت بورصة شانغهاي للأوراق المالية الصينية ، أمس ، أنها ستطلق مؤشر “ستار 200” لبورصة شانغهاي في 20 أغسطس المقبل، لتتبع أداء الشركات المدرجة في سوق “ستار”، وهي لوحة الابتكار العلمي والتكنولوجي الصيني على غرار “ناسداك”.

ويختار مؤشر “ستار 200” 200 ورقة مالية ذات قيمة سوقية صغيرة وسيولة جيدة من سوق “ستار” كعينات للمؤشر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بورصة شانغهاي أن مؤشرات “ستار 50″ و”ستار 100″ و”ستار 200” تشكل سلسلة من مؤشرات السوق القائمة على الحجم، مما يجسد الأداء العام للأوراق المالية من الشركات المدرجة بمقاييس مختلفة من القيمة السوقية.

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