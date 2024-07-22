ارتفاع أسعار الذهب إلي 2405.40 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % ليسجل 2405.40 دولارات للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2407.20 دولارات.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 29.11 دولاراً للأوقية ونزل البلاتين 0.3 % ليصل إلى 959.99 دولاراً في حين زاد البلاديوم 1.1 % ليسجل 916.18 دولاراً.

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