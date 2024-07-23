شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات يوم الاثنين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 12 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.979 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 27.8 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 28992.34 نقطة.فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.39% ليبلغ مستوى 6634.91 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي زاد نحو 0.22% ليصل لمستوى 9527.72 نقطة.