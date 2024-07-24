أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم، عن فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مبنى للاستخدامات المتعددة، على مساحة تتجاوز 2082 متراً مربعاً ،بطريق سلمة بن صفوان بحي سيد الشهداء بالمدينة المنورة، وذلك دعماً للاقتصاد المحلي بطرق مستدامة ومبتكرة.

وأوضحت الأمانة، أن مدة العقد تبلغ 25 سنة، وأن الفترة المعفية من الأجرة 10 % من مدة العقد، وموعد فتح المظاريف 27 / 8 / 2024 م.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات ومتابعة حسابات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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