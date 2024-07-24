شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية مع ترقب بيانات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2409.66 دولار للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 %، لتصل إلى 2410.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة عند سعر 29.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.3 % إلى 940.41 دولار للأوقية، وثبت البلاديوم عند 925.50 دولار للأوقية.

