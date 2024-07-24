رويترز تتوقع تراجع الجنيه مقابل الدولار في هذا الموعد

الشارقة - اميمة ياسر - توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار وخفض سعر الفائدة وتباطؤ معدل التضخم خلال العامين المقبلين 2025 و2026.

ووفقًا لمتوسط ​​توقعات المحللين في استطلاع "رويترز"، فإن الجنيه سيتراجع إلى 49.50 جنيه لكل للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، وأن يصل إلى 52.50 جنيهًا لكل دولار بنهاية يونيو 2026.

وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 و12.05% في 2025-2026.

كان المعدل لسنوي للتضخم على مستوى المدن تراجع للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1% في مايو السابق، بعد أن وصل إلى ذروته 38% في يونيو 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو الماضي من 27.1% في مايو، بعد أن وصل إلى ذروته 41% في يونيو 2023 وفق بيان سابق للبنك المركزي المصري.

ورغم تراجع معدل التضخم لا يزال فوق متوسط مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.

وتوقع المحللون في استطلاع رويترز، أن ينخفض ​​سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 21.25% بنهاية يونيو 2025 و15.25% بنهاية يونيو 2026.

كان البنك المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة في آخر اجتماع له للجنة لسياسة النقدية يوم الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي لتبقى عند مستواها القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.