شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم السلع الفاخرة.. البورصة الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء، متأثرة بتراجع أسهم السلع الفاخرة بعد نتائج سلبية للشركات، وأداء ضعيف لقطاعات أخرى مثل البنوك.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6%، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر خسارة بنسبة 2.4%.

كما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.1%، بينما خسر قطاع البنوك الأوروبية 0.5%.