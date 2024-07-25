الاقتصاد

تراجع أسهم السلع الفاخرة.. البورصة الأوروبية تغلق على انخفاض

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة الأوروبية على انخفاض يوم الأربعاء، متأثرة بتراجع أسهم السلع الفاخرة بعد نتائج سلبية للشركات، وأداء ضعيف لقطاعات أخرى مثل البنوك.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6%، وكان قطاع التكنولوجيا الأكثر خسارة بنسبة 2.4%.
كما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 1.1%، بينما خسر قطاع البنوك الأوروبية 0.5%.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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