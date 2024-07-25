الاقتصاد

هبوط المؤشر ستوكس.. البورصة الأوروبية تغلق على انخفاض

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واس - بروكسل 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر ستوكس.. البورصة الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة الأوروبية اليوم, على انخفاض بنسبة 0.7%، متأثرة بتقارير أرباح سلبية في عدة قطاعات.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الرئيسي التداولات منخفضاً 0.7 %, وتراجعت أسهم قطاع وسائل الإعلام 3%، وقطاع التكنولوجيا 2.8%.

كما انخفضت أسهم قطاع السيارات وأسهم السلع الفاخرة الأوروبية بنحو 1.7 بالمئة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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