شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر ستوكس.. البورصة الأوروبية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت البورصة الأوروبية اليوم, على انخفاض بنسبة 0.7%، متأثرة بتقارير أرباح سلبية في عدة قطاعات.وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الرئيسي التداولات منخفضاً 0.7 %, وتراجعت أسهم قطاع وسائل الإعلام 3%، وقطاع التكنولوجيا 2.8%.كما انخفضت أسهم قطاع السيارات وأسهم السلع الفاخرة الأوروبية بنحو 1.7 بالمئة.