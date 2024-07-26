أمانة القصيم توقع عقد مشروع صيانة الأرصفة في جنوب بريدة بأكثر من 42 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، عقد مشروع مع إحدى الشركات المحلية لصيانة الأرصفة جنوب مدينة بريدة، بقيمة إجمالية بلغت 42 مليونًا و 808 آلاف و 750 ريالاً.

وأوضحت الأمانة أن عقد الصيانة جاء في إطار تعزيز جهودها في تحسين المشهد الحضري وتحقيق مستهدفات ‫برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تتوافق مع أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري الذي أطلقته وزارة البلديات والإسكان مؤخراً.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط