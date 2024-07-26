شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الاتجاه لتسجيل خسارة أسبوعية.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، في وقت ينتظر فيه صدور بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد خفض الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2374.14 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 1% خلال الأسبوع. كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2371.00 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 27.95 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.9% إلى 941.25 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 914.68 دولارًا.

