شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يواصل رفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بمقدار 1.14 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى مستوى 85.41 روبلًا.

كما خفض سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 1.20 روبل، ليبلغ 93.1711 روبلًا، فيما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.7408 روبلًا.

