الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو

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واس - لندن  0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2872 دولار أمريكي، بزيادة 0.15%.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1857 يورو بزيادة 0.09%.

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كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.21%.

مؤشر بورصة لندن

وسجل المؤشر مكاسب تعادل 99.36 نقطة، ليصل إلى 8285.71 نقطة.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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