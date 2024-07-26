شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2872 دولار أمريكي، بزيادة 0.15%.
كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 1.21%.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2872 دولار أمريكي، بزيادة 0.15%.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليوروكما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1857 يورو بزيادة 0.09%.
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مؤشر بورصة لندنوسجل المؤشر مكاسب تعادل 99.36 نقطة، ليصل إلى 8285.71 نقطة.
وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.