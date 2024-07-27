شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. هيئة التنمية الصناعية تواصل تقديم خدماتها للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم السبت 27 يوليو 2024 تطبيق فترة العمل الجديدة لتصبح 6 بدلا من 5 أيام تنفيذاً لتوجيهات من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة بتعديل مواعيد العمل.

مواعيد استقبال المستثمرين كالآتى تبدأ من يوم السبت من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا ومن الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا ويسري القرار على جميع مقرات الهيئة.

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه بناءًا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تعديل مواعيد العمل الرسمية في الهيئة لتوسيع الخدمات المقدمة للمستثمرين.