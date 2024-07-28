ارتفاع أرباح ينساب إلى 224.8 مليون ريال خلال الربع الثاني 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات “ينساب” إلى 224.8 مليون ريال بنسبة 720 % مقارنة بأرباح 27.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بعض المنتجات بالإضافة إلى ارتفاع الكميات المنتجة و المبيعة.

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