بقيمة 820 مليون دولار.. صندوق النقد الدولي يقر صرف الشريحة الثالثة لمصر غدا

الشارقة - اميمة ياسر -

يعقد المجلس التنفيذي لإدارة صندوق النقد الدولي اجتماعا، غدا الاثنين، لإقرار الموافقة على صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار لمصر، بالتزامن مع رفع مصر أسعار المحروقات، وفق موقعه الإلكتروني.

وفي وقت سابق، أرجأ صندوق النقد الدولي اجتماع مصر من يوم 19 يوليو الجاري إلى يوم 29 غدا الاثنين للموافقة على صرف ثالث شريحة من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار بسبب عدم تنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة، كما قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.

وفي أبريل الماضي، قام صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الثانية والثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار من قرض مصر بعد إتمام المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

ويعد ترشيد أسعار المحروقات- البنزين والسولار- والكهرباء من أهم مطالب صندوق النقد، بجانب الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لضمان استمرار تنفيذ القرض مع مصر البالغ 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارا من الخميس، للمرة الثانية خلال 2024، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 11.5 جنيه من 10 جنيهات، ولتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه مقابل 11 جنيها.

ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 13.75 جنيه من 12.5 جنيه، ولتر بنزين 95 إلى 15 جنيها من 13.5 جنيه.