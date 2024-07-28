شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الإسبوع وسط ترقب لاجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الاثنين للنظر في صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر والبالغ قيمتها نحو 820 مليون دولار.



وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.19% ليسجل 29036.32 نقطة، في حين أغلق مؤشر

"إيجي إكس 70" التعاملات مرتفعا بنسبة 0.12% ليصل إلى 9601.70 نقطة، لكن مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا سجل تراجعا بنسبة 0.31% ليبلغ مستوى 5731.41 نقطة.



وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 1.979 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.1 مليار جنيه، منها 2.7 مليار جنيه تعاملات سوقي السندات وأذون الخزانة.