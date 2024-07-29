شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الإثنين، داخل البنوك المصرية، عند آخر مستويات العملة الخضراء.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنوك وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.