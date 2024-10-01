حقيقة وجود توغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان

الشارقة - اميمة ياسر - قالت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا يوجد أى توغل برى إسرائيلى في لبنان.
من جانبه، نفى حزب الله اللبناني، حدوث أي توغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في لبنان.
الشارقة - اميمة ياسر - قالت قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا يوجد أى توغل برى إسرائيلى في لبنان.
من جانبه، نفى حزب الله اللبناني، حدوث أي توغل بري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، في لبنان.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام