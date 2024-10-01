إنييستا يقرر اعتزال كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية أن النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا، صاحب الـ 40 عاما، لاعب برشلونة السابق، قرر وضع حداً لمسيرته الكروية، بعد نهاية عقده مع ناديه الأخير الإمارات الإماراتي.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن أندريس إنييستا اتخذ قراره باعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة طويلة في الملاعب والتي كانت من بينها العديد من الإنجازات رفقة برشلونة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب سيعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في يوم 8 من شهر أكتوبر الجاري، وهو الرقم الذي كان يرتديه اللاعب في مسيرته مع برشلونة وفي أكثر من فريق آخر بالإضافة إلى المنتخب الإسباني.

وكانت أخر محطات النجم الإسباني المخضرم مع فريق الإمارات الإماراتي، والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي 2023 - 2024.

ورحل إنييستا عن صفوف برشلونة في صيف عام 2018، لينضم إلى صفوف فريق فيسيل كوبي الياباني حتى عام 2023.

وحصد النجم الإسباني 29 بطولة بقميص برشلونة خلال الفترة من 2002 حتى 2018، أبرزها 9 ألقاب من الدوري الإسباني، و4 دوري أبطال أوروبا.