ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.33 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهدت أسعار النفط في التعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعًا ‬‬لتقلص خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة.

بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، زاد العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3% إلى 81.33 دولار للبرميل وصعد العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمربكي 9 سنتات أو 0.1% إلى 77.25 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، هبط برنت1.8‭‭ ‬‬% وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.7% بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

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