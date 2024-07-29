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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.33 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
شهدت أسعار النفط في التعاملات اليوم الاثنين، ارتفاعًا لتقلص خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة.
بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، زاد العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3% إلى 81.33 دولار للبرميل وصعد العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمربكي 9 سنتات أو 0.1% إلى 77.25 دولار للبرميل.
وفي الأسبوع الماضي، هبط برنت1.8 % وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.7% بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
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