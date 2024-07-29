البنك المركزي الصيني يضخ 57ر301 مليار يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ البنك المركزي الصيني اليوم, 57ر301 مليار يوان من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 7ر1%.

ونقلت وكالة أنباء الصين (شينخوا) عن البنك المركزي في بيانه, إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، حيث تسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

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