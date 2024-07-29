شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الوجبات السريعة العالمية تحاول تنشيط مبيعاتها المتراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تخلصت سلسلة مطاعم ”سابواي” من الساندويتشات التي يبلغ طولها خمسة أقدام منذ عقد من الزمان ولكن في هذه الأيام وفي النصف الثاني من عام 2024 أعادت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الأخرى إحياء العروض ذات سعر الخمسة دولارات على أمل كسب ود العملاء الذين قللوا من إنفاقهم في ظل معاناتهم من التضخم وارتفاع الأسعار، وتنشيط المبيعات التي تعاني من تراجع كبير، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. لماذا تكثف شركات الوجبات السريعة عروضها؟ تقدم الشركات من العلامات التجارية المعروفة هذه العروض مع استعداد العديد من شركات الغذاء للإعلان عن نتائج الربع الثاني في وقت يرى فيه المستثمرون إحجام واضح من قبل رواد المطاعم على زيارتها وتباطؤ في المبيعات مع استثناءات قليلة مثل شركة "تشيبوتيل".

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وعلى أمل رفع نتائجها للربع القادم، قامت سلاسل مثل "ماكدونالدز" و"تاكو بيل" و"برجر كينج" و"وينديز" بتقديم عروض قليلة التكلفة. هل للعروض تأثير على المستهلكين وزيادة النشاط؟ تعد إجابة مثل هذا السؤال صعبة، لكن يقول محللون أن العروض الترويجية المصمم جيدًا لأي سلسلة مطاعم أو شركات بيعية استهلاكية في أي مجال تساهم بنسبة واضحة في نمو المبيعات لكن الأمر ليس دائمًا محسوم.

ذلك قالت ماكدونالدز إنها تشهد زيادة في حركة المرور نتيجة للعروض على الرغم من أن وول ستريت لا تتوقع زيادة كبيرة في المبيعات من العروض الترويجية. التضخم يهدد مطاعم الوجبات السريعة وذكر محللون إن العروض الترويجية عادة ما تكون أفضل حالاً لصناعة ما خلال فترات الركود الاقتصادي، ولكن ارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية دفع العديد من المستهلكين إلى استنتاج أن الوجبات السريعة لم تعد صفقة جيدة.

قال أكثر من 60% من المستطلعين لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "ليندينج تري" مؤخراً إنهم خفضوا إنفاقهم الاستهلاكي على الوجبات السريعة لأنها أصبحت باهظة الثمن. انخفاض أسهم شركات الوجبات السريعة في هذا السياق، اعتبر روبرت بيرن المدير الأول لأبحاث المستهلكين في شركة "تكنوميك" وهي شركة أبحاث معنية بأبحاث شركات الغذاء الكبرى أن اللائمة تقع على الشركات التي رفعت الأسعار قائلًا:"إنها حرب على العملاء الأقل ثراءً".

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أدى التغير في سلوك المستهلك إلى تراجع الشركات على شاشات وول ستريت. وانخفضت أسهم ماكدونالدز وبرجر كينج وبراندز إنترناشونال ومن على شاكلتهم.

وقد انخفضت مبيعات مطاعم وينديز بنسبة مزدوجة الرقم هذا العام أما شركة "يام براندز" فمن المتوقع أن تنخفض أسهمها على مؤشر إس آند بي بنسبة تزيد عن 1% في عام 2024.

وقال المحلل إريك جونزاليس من شركة "كاي بانيك" :"يشعر المستثمرون بأن الربع الثاني قد لا يقدم نتائج جيدة فربما ستظهر نتائج الكثير من السلاسل الكبيرة تراجعًا وفشلا في تحقيق التقديرات".

ومن المتوقع أن تعلن ماكدونالدز عن أرباحها للربع الثاني يوم الاثنين في حين من المقرر أن تعلن وينديز عن نتائجها يوم الأربعاء. كوكا كولا وماكدونالدز والتراجع العالمي في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "كوكا كولا" جيمس كوينسي إن شركة المشروبات العملاقة شهدت ضعفًا في مبيعاتها خارج الولايات المتحدة في أنحاء عدة من العالم حيث تتعرض الشركة وسلاسل الغذاء الكبرى إلى مشكلات عدة.

وفي محاولة واضحة لتحسين صورتها بعد حملات المقاطعة التي أثرت بشدة على العلامة التجارية، لجأت سلسلة الوجبات السريعة العالمية ماكدونالدز إلى الرسوم المتحركة اليابانية والمانجا في أحدث إعلاناتها.

منذ فبراير، أطلقت سلسلة الوجبات السريعة إعلانات مستوحاة من المانجا.