شكرا لقرائتكم خبر عن محللون: أسعار الذهب يمكن أن ترتفع أكثر إذا فاز ترامب بالرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المحللون الماليون أن يؤدي فوز الرئيس السابق دونالد ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى ارتفاع أسعار الذهب مجدداً. ويعزو الخبراء هذا التوقع إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها ترامب، والتي قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، إضافة إلى التراجع المحتمل في قيمة الدولار، مما يدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، وفق ما أوردته شبكة "ياهو نيوز" الأمريكية. تأثير ترامب على أسعار الذهب خلال فترة رئاسته السابقة، تبنى ترامب سياسات اقتصادية وتجارية مثيرة للجدل، شملت فرض رسوم جمركية على الصين والدخول في حروب تجارية مع دول أخرى. هذه السياسات أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة مثل الذهب.

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وقال مايكل موريسون، الخبير الاقتصادي في بنك "غولدمان ساكس": "فوز ترامب من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، نظراً لتوجهاته الاقتصادية غير التقليدية وتصريحاته المثيرة للجدل، وهذا قد يكون دافعاً لارتفاع أسعار الذهب مجدداً". تحركات الدولار وأسعار الفائدة بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، يمكن أن يؤثر فوز ترامب على قيمة الدولار الأمريكي وسياسات الفائدة. في حال اتبع ترامب سياسات مالية توسعية، مثل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، قد يؤدي ذلك إلى تراجع قيمة الدولار.

وأوضح موريسون: "ضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره". دعم جديد محتمل لأسعار الذهب ترامب الأسواق العالمية تراقب عن كثب تطورات الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الأصول المختلفة. فوز ترامب قد يدفع أيضاً الفيدرالي الأمريكي إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذراً، مما يدعم أسعار الذهب.

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وقالت نانسي هاريس، المحللة المالية في "مورغان ستانلي": "التوقعات بفوز ترامب بدأت تؤثر بالفعل على معنويات المستثمرين، حيث نشهد زيادة في الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية". نصائح الاستثمار في الذهب ينصح الخبراء المستثمرين بمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب، والنظر في تنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل الذهب كجزء من استراتيجياتهم للتحوط من المخاطر.

واختتمت هاريس قائلة: "مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، يبقى الذهب خياراً استثمارياً جذاباً، وخاصة في حال فوز ترامب الذي قد يؤدي إلى تقلبات جديدة في الأسواق".