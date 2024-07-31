مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم.

وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول على انخفاض بواقع 27.08 نقطة، مسجلا 5436.46 نقطة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 222.78 نقطة، ليصل إلى 17147.42 نقطة عند الإغلاق.

وفي المقابل، أضاف المؤشر داو جونز 205.96 نقطة، لينهي التداول عند 40745.89 نقطة.

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