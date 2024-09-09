أبو تريكة يطمئن الجماهير في أحدث ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص الإعلامي أحمد فؤاد، على زيارة نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" للإطمئنان على صحته.

ونشر الإعلامي أحمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عدد من الصور رفقة محمد أبو تريكة والنجم المغربي عزيز بنيج.

وظهر محمد أبو تريكة في فيديو رفقة الإعلامي أحمد فؤاد، لكي يطمئن الجماهير على صحته، قائلاً: "كله زي الفل الحمدلله".

وكان محمد أبو تريكة خضع لعملية جراحية بنجاح، خلال الأيام الماضية ، ويخوض الآن فترة نقاهة وتعافي.