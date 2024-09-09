إسبانيا يكتسح سويسرا برباعية في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة إسبانيا وسويسرا التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واكتسح إسبانيا نظيره سويسرا برباعية مقابل هدف على ملعب جنيف.

ملخص مباراة إسبانيا وسويسرا

سجل هدف إسبانيا الأول، خوسيلو في الدقيقة 4.

سجل هدف إسبانيا الثاني، فبيان رويز في الدقيقة 13.

طرد لمدافع إسبانيا، لي نورماند في الدقيقة 20.

سجل هدف سويسرا، زكي أمدوني في الدقيقة 41.

سجل هدف إسبانيا الثالث، فبيان رويز في الدقيقة 77.

سجل هدف إسبانيا الرابع، فيران توريس في الدقيقة 80.

وبهذا الفوز احتل منتخب إسبانيا وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدنمارك المتصدر.

اقرأ أيضًا:

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

موقع قطري: "لاعب الأهلي السابق يقترب من الزمالك المصري"