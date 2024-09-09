ملف رياضة الخليج 365.. رحيل لاعب الأهلي.. وصول صفقة الزمالك.. وحديث الأحمر مع أكرم توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها رحيل لاعب الأهلي، ووصلو صفقة الزمالك الجديدة إلى القاهرة، وحديث النادي الأهلي مع أكرم توفيق.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

رسميا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع المدافع محمود متولي لمدة موسمين قادما من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

وصل المهاجم السنغالي، سيدي نداي، إلى القاهرة منذ قليل استعدادا للانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تصدر التريند بعد زواجه.. تحرك جديد من الأهلي تجاه أكرم توفيق (خاص)

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن حصول سامي قمصان المدرب العام بفريق الكرة وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم على الضوء الأخضر من لجنة التخطيط لبدء مفاوضات تجديد التعاقد مع أكرم توفيق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سنتين من المعاناة النفسية والإجبار".. عمر السعيد يعلن فسخ عقده مع مودرن سبورت

أعلن عمر السعيد لاعب الزمالك السابق، فسخ عقده مع نادي مودرن سبورت بشكل رسمي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح: سيقتلونني في ليفربول إذا فعلت هذا الأمر

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن التطور الكبير في مستواه التهديفي في فريق ليفربول مقارنة بفترة تواجده مع فريق روما.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر".. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أبطال مصر في البارالمبياد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى الأبطال المصريين المتوجين بميداليات في بارالمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على أنغام أصالة.. زوجة أكرم الأولى تنشر صورة مع ابنها

شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان أكرم توفيق لاعب الأهلي زواجه للمرة الثانية بفتاة تدعى "هدير أبو نار".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موقع قطري: "لاعب الأهلي السابق يقترب من الزمالك المصري"

أفاد موقع "استاد الدوحة القطري بأن لاعب النادي الأهلي القطري السابق نعيم السليتي يقترب من الانضمام لنادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس نادي الترسانة يوضح عبر "الخليج 365" حقيقة انفجار أسطوانة واختناق الأعضاء

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بانفجار أسطوانة كلور في حمام سباحة نادي الترسانة، مما أدى إلى حالات اختناق للأعضاء الموجودين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الخليج 365 يكشف موعد عودة علي معلول للتدريبات الجماعية مع النادي الأهلي

واصل النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، للتخلص من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، خلال الفترة الماضية وأبعدته عن المشاركة في المباريات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موقف إنساني رائع لمحمد صلاح بمعسكر منتخب مصر

كشف تقارير تلفزيونية عن موقف إنساني رائع للنجم محمد صلاح خلال تواجده بمعسكر المنتخب الوطني تحضيراً لمواجهة بوتسوانا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا