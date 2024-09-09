رونالدو يقص الشريط نحـو الهدف رقم 1000 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف فوز البرتغال على إسكتلندا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وقص رونالدو الشريط نحو الهدف رقم 1000 بوصوله لـ 901 هدف عبر التاريخ مع الأندية والمنتخبات بجميع المسابقات.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في 214 مباراة، ساهم خلالها في 177 هدفا (سجل 132 هدفا، وقدم 45 تمريرة حاسمة).

الجدير بالذكر أن منتخب البرتغال فاز على إسكتلندا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأمم الاوروبية.

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