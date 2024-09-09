فرنسا ضد بلجيكا.. جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقام اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر، العديد من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلاقي منتخب فرنسا نظيره بلجيكا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، بينما يواجه المغرب منافسه ليسوتو في تصفيات أمم أفريقيا.

دوري أمم أفريقيا

السنغال ضد بورندي - 4 عصرا

غينيا الاستوائية ضد توجو - 6 مساء

غانا ضد النيجر - 6 مساء

مدغشقر ضد جزر القمر - 7 مساء

أوغندا ضد جمهورية الكونغو - 7 مساء

المغرب ضد ليسوتو - 9 مساء

الكونغو الديمقراطية ضد أثيوبيا - 10 مساء

السودان ضد أنجولا - 10 مساء

دوري الأمم الأوروبية

فرنسا ضد بلجيكا - 9.45 مساء

إيطاليا ضد الكيان الصهيوني - 9.45 مساء

النرويج ضد النمسا - 9.45 مساء

سلوفينيا ضد كازاخستان - 9.45 مساء

ويلز ضد مونتينيجرو -9.45 مساء

تركيا ضد إيسلندا - 9.45

رومانيا ضد ليتوانيا - 9.45 مساء

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