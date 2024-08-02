شكرا لقرائتكم خبر عن " الإسكان ": طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات للبيع بعدة مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم طرح 9 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (16م2 : 30م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 28/8/2024، وأنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العبور.

وأضاف المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 100م2)، و2 وحدة مهنية وإدارية بمساحات تتراوح بين (13م2 : 57م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 8/9/2024، وأنه على من يرغب في دخول المزاد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وفي سياق متصل، أقيم بمدينة بدر مزاد علني بحضور المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز المدينة، أسفر عن بيع 3 محال تجارية وصيدلية بالسوق التجارية بالمجاورة الأولى بالحي الثانى نموذج 8 محال.

وأضاف " عبدالرشيد "، أن هذا المزاد يعكس اهتمام جهاز المدينة بزيادة الخدمات، حيث تم توفير الأنشطة المختلفة ( سوبر ماركت - مطعم – ألبان) بمدينة بدر.