شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 57 ألف برميل يوميا متوسط إنتاج جابكو بخليج السويس و415 مليون دولار استثمارات والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو ) لإعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى 2023/2024 .

وأكد المهندس كريم بدوى خلال الإجتماع على أهمية استمرار ودعم الجهود الجارية لزيادة انشطة البحث والاستكشاف فى حقول جابكو والتى تعد السبيل لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم فى نحو الكشف عن امكانات المناطق الواعدة فى منطقة خليج السويس بأكملها، مُثمناً اهتمام شريك قطاع البترول شركة دراجون أويل الإماراتية بدعم الاستثمار فى مجال البحث والإستكشاف وتطوير التسهيلات الإنتاجية لكى تصبح مستدامة وللمساعدة على سرعة وضع الحقول علي الإنتاج.

كما أشار إلى أهمية جهود استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لزيادة من أجل زيادة والإسراع بانشطة حفر الآبار وتنمية الحقول القائمة فى مناطق جابكو، فى اطار خطوات زيادة معدلات الإنتاج .



وأشاد الوزير بالإلتزام الواضح فى مجال السلامة موجهاً الشكر لإدارة الشركة وكل فريق عمل جابكو، وكلف الوزير بإعداد خطة عمل محدثة فى مجال السلامة والإلتزام البيئى اللذان يعدان من اساسيات الصناعة، مع العمل على متابعة تقدم تنفيذها بشكل دورى.



ومن جانبه أكد المهندس على راشد الجروان الرئيس التنفيذى لشركة دراجون أويل الإماراتية على توجه الشركة لزيادة اعمال البحث والاستكشاف فى خليج السويس والتى تدعم تحقيق اكتشافات جديدة لزيادة الإنتاج وكشف كافة الأمكانات البترولية فى خليج السويس، كما أكد حرص الشركة فى هذا الاطار على نقل التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى لدعم وزيادة الإنتاج فى مصر التى تبذل الشركة فيها مجهودات كبيرة، علاوة على زيادة الجهود لرفع الكفاءة للعمليات والإسراع بحفر الآبار وأعمال تنمية الحقول.

وشهدت الجمعية العامة للشركة استعراض المهندس صلاح عبدالكريم رئيس شركة جابكو أهم نتائج الأعمال خلال العام الذى شهد ضخ استثمارات بحوالى 415 مليون دولار فى أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج، فيما بلغ حجم انتاجها حوالى 57 ألف برميل زيت خام يومياً حيث ساهم وضع بئرين جديدين فى حقل بترول شمال صفا بخليج السويس على خريطة الإنتاج فى تحقيق معدل إنتاج أولى يناهز 7000 برميل يومياً ومن المخطط مع تنفيذ عمليات حفر 5 آبار جديدة الوصول بمعدلات إنتاج حقلى شمال صفا والوصل الى 15 ألف برميل يومياً خلال النصف الثانى من العام القادم، كما تنفذ الشركة خطة لتجديد الأصول مثل خطوط الإنتاج واحلال الضواغط اللازمة للإنتاج .

وساهم الالتزام بإشتراطات السلامة والصحة المهنية فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل آمنة بدون حوادث أو إصابات .