شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت اليمامة» 84.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.