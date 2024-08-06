الاقتصاد

انخفاض أرباح «أسمنت اليمامة» 84.7 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة أسمنت اليمامة، في الربع الثاني من 2024، بنسبة 13.9% إلى 84.617 مليون ريال، مقابل 98.309 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية. مع وجود نمو في الربح التشغيلي بنسبة 29%.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بسبب موافقتها جزء من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية ومصاريف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية. مع وجود نمو في الربح التشغيلي بنسبة 11%.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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