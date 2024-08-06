شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت اليمامة» 84.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض صافي ربح شركة أسمنت اليمامة، في الربع الثاني من 2024، بنسبة 13.9% إلى 84.617 مليون ريال، مقابل 98.309 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية. مع وجود نمو في الربح التشغيلي بنسبة 29%.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بسبب موافقتها جزء من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية ومصاريف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية. مع وجود نمو في الربح التشغيلي بنسبة 11%.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية. مع وجود نمو في الربح التشغيلي بنسبة 29%.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق بسبب موافقتها جزء من شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر وإجازة عيد الأضحى.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية ومصاريف التمويل للربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: انخفاض الإيرادات الأخرى للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية. مع وجود نمو في الربح التشغيلي بنسبة 11%.