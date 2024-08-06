شكرا لقرائتكم خبر عن «الشرقية للتنمية» تتحول للربحية بـ1.59 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الشرقية للتنمية إلى الربحية في الربع الثاني من 2024، بـ1.590 مليون ريال، مقابل خسائر قدرها 1.220 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل تحقيق خسائر عن الربع المماثل من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة اعتباراً من الشهر الأخير من الربع الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى وجود أرباح تشغيلية من الشركة التابعة التي بدأت نشاطها التجاري خلال الشهر الأخير من الربع الحالي.
وبحسب البيان يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة اعتبارا من الشهر الأخير من الربع الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقابل تحقيق خسائر عن الربع المماثل من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة اعتباراً من الشهر الأخير من الربع الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى وجود أرباح تشغيلية من الشركة التابعة التي بدأت نشاطها التجاري خلال الشهر الأخير من الربع الحالي.
وبحسب البيان يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق خسائر عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى بداية تحقيق أرباح تشغيلية من الشركة التابعة سدو العرب والمملوكة بالكامل للشركة اعتبارا من الشهر الأخير من الربع الثاني من العام الحالي بالإضافة إلى زيادة إيرادات الودائع عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.