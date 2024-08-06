ارتفع ٧٥ قرشا أمس وتراجع ٥ قروش اليوم.. ماذا يحدث في سوق الدولار؟.. مصرفيون يجيبون

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصرفيون ومحللون اقتصاد، إن هدوء وتيرة تخارج الاستثمار الأجنبي من مصر ساهم في تراجع قيمة الدولار اليوم الاثنين بشكل طفيف مقابل الجنيه بعد زيادة الموجة البيعية أمس بفعل مخاوف تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

كان الدولار ارتفع بشكل مفاجئ أمس بنحو 75 قرشا وسط موجة تخارج من المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة بالعملة المحلية قبل أن يعكس اتجاهه ويتراجع 25 قرشا بنهاية تعاملات أمس و5 قروش اليوم بالبنوك.

ورغم تراجع الدولار فإنه لا يزال فوق 49 جنيها في البنوك بسبب زيادة الضغط على طلب العملة أمس واتجاه الأجانب إلى تحويل استثماراتهم من الجنيه إلى دولار.

وبحسب موقع "مصراوي"، يطلق البعض على الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة الأموال الساخنة بسبب سهولة تخارجها وتبعاتها السلبية على زيادة الضغط على الجنيه وارتفاع الدولار.