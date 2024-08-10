سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 10-8-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الجريدة العقارية" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 10-8-2024، في البنوك المصرية.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم في البنك المركزي وعدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة وأجهزة الصراف الآلي، تزامنا مع عطلة أسبوعية لقطاع البنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 49.21 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 49.31 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الوطني

ووصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.18 جنيه.

ووصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 49.28 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 49.20 جنيها.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 49.30 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

وسجل سعر شراء الدولار في بنك فيصل نحو 49.20 جنيها.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك فيصل نحو 49.30 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر شراء الدولار في بنك القاهرة نحو 49.20 جنيها.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك القاهرة نحو 49.30 جنيها.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.21 جنيها.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.31 جنيها.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

ووصل سعر شراء الدولار في المصرف المتحد إلى 49.20 جنيه.

ووصل سعر بيع الدولار في المصرف المتحد إلى 49.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.25 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.35 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

وسجل سعر شراء الدولار في بنك Cib نحو 49.20 جنيه.

وسجل سعر بيع الدولار في بنك Cib نحو 49.30 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وسجل سعر شراء الدولار في السوق السوداء نحو 49.20 جنيها.

وبلغ سعر بيع الدولار في السوق السوداء نحو 49.30 جنيها.