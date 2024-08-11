شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جروب فايف» إلى 9.2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي ربح قدره 9.2 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2024م، مقارنةً بصافي ربح قدره 9.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من السنة المالية 2023م، مسجلة انخفاضًا قدره 4.9%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة جروب فايف السعودية للأنابيب في الربع الثاني من 2024 بنسبة 4.9% إلى 9.206 مليون ريال، مقابل 9.679 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة صافي ربح قدره 9.2 مليون ريال خلال النصف الأول من السنة المالية 2024م، مقارنةً بصافي ربح قدره 9.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من السنة المالية 2023م، مسجلة انخفاضًا قدره 4.9%، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.