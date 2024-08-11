شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: إعادة هيكلة ديون وملكية «أكو غوك» في تركيا والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتوصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة "أكوا غوك" "الصفقة" إذ سيتم تحويل القروض المستحقة، وفقاً لأحكام إتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك.

وكتعويضٍ عن نقل إستحقاقات القروض، ستقوم شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة أكوا باور بدفع مبلغ 132.4 مليون دولار ( 496.5 مليون ريال) للمقرضين وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات.

وبناءً على ما سبق، وقعت شركة أكوا باور وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة وذلك في تاريخ 9 أغسطس 2024.

ومن المتوقع بعد إتمام الصفقة أن تصبح شركة أكوا غوك خالية من أي ديون تجارية لطرف ثالث، كما يتوقع أن تظل شركة أكوا غوك بالنسبة لشركة أكوا باور مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكوا باور إعادة هيكلة الديون والملكية في شركة أكوا غوك في تركيا.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن شركة أكوا غوك هي شركة مملوكة بشكل جزئي وغير مباشر لشركة أكوا باور، وهي شركة المشروع لمحطة كيريكالي الغازية والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميجاواط في كيريكالي في تركيا.وتوصلت شركة أكوا باور، وشركاتها التابعة ذات الصلة، إلى اتفاقية مع المقرضين الرئيسيين ومساهمي الأقلية لشركة "أكوا غوك" "الصفقة" إذ سيتم تحويل القروض المستحقة، وفقاً لأحكام إتفاقية المساهمين وشروط التحويل، إلى ملكية في شركة أكوا غوك.وكتعويضٍ عن نقل إستحقاقات القروض، ستقوم شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لشركة أكوا باور بدفع مبلغ 132.4 مليون دولار ( 496.5 مليون ريال) للمقرضين وذلك بدفعات على مدى ثلاث سنوات.وبناءً على ما سبق، وقعت شركة أكوا باور وشركاتها التابعة ذات الصلة ومساهمو الأقلية والأطراف المعنية ذات الصلة مجموعة اتفاقيات لإتمام الصفقة وذلك في تاريخ 9 أغسطس 2024.ومن المتوقع بعد إتمام الصفقة أن تصبح شركة أكوا غوك خالية من أي ديون تجارية لطرف ثالث، كما يتوقع أن تظل شركة أكوا غوك بالنسبة لشركة أكوا باور مصنفة تحت الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية