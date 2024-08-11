شكرا لقرائتكم خبر عن «مبكو» تتحول للربحية بـ3.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) للربحية في الربع الثاني من 2024 بــ 3.464 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 22.761 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية انخفض صافي الخسارة بنسبة 118% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب: زيادة في الإيرادات بنسبة 35%.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 137% ، وأدى بدء عمليات جذور إلى تعزيز هامش ربحية المجموعة .
وحققت الشركة أرباحا بقيمة 3.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 18.7 مليون ريال في الربع السابق، ما يشكل تحسنًا بنسبة 119% .
وتعود هذه النتيجة الإيجابية إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكلفة الإنتاج وتحسنت هوامش الربح في جذور، نتيجة التحول من وقود الديزل إلى الغاز الطبيعي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية انخفض صافي الخسارة بنسبة 118% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب: زيادة في الإيرادات بنسبة 35%.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 137% ، وأدى بدء عمليات جذور إلى تعزيز هامش ربحية المجموعة .
وحققت الشركة أرباحا بقيمة 3.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 18.7 مليون ريال في الربع السابق، ما يشكل تحسنًا بنسبة 119% .
وتعود هذه النتيجة الإيجابية إلى عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت تكلفة الإنتاج وتحسنت هوامش الربح في جذور، نتيجة التحول من وقود الديزل إلى الغاز الطبيعي.