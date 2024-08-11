شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ«وينفستن المالية» بممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية استيفاء شركة وينفستن المالية متطلبات بدء ممارسة العمل لأنشطة إدارة الاستثمارات والترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته.

وأضافت الهيئة أن ذلك جاء بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 25/03/1445هـ الموافق 10/10/2023م.

وأشارت إلى أن الترخيص جاء بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية.