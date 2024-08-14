شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصرية للاتصالات: نستهدف أن نصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

تسعى إدارة الشركة المصرية للاتصالات، في أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا للبيانات وتحقق النمو على مستوى كافة الخدمات المقدمة، مع التركيز بالكامل على تعزيز تجربة العملاء، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتقديم عوائد متميزة للمساهمين- وفق بيان الشركة- وفي سبيل تحقيق ذلك نفذت إدارة الشركة عدة أحداث رئيسية خلال النصف الأول من عام 2024 أبرزها:

- 7 أغسطس 2024: المصرية للاتصالات تتعاون مع "مدى للاتصالات" لتقديم خدمات الرسائل الدولية.

- 15 يوليو 2024: المصرية للاتصالات تتعاون مع نوكيا العالمية لتعزيز خدمات بيانات الهاتف المحمول بتقنية الجيل الخامس.

- 1 يوليو 2024: المصرية ومجموعة 4Ig تتعاونا في تطوير وإنشاء شبكات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا كوابل الألياف الضوئية.

- 5 يونيو 2024: المصرية للاتصالات تنتهي من إنزال الكابلات البحري IEX في مصر مع شركة SUbCom.

- 22 مايو 2024: المصرية للاتصالات تعلن حصولها على قروض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار من بنك مصر الإمارات لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل.

- 21 مايو 2024: شراكة بين المصرية للاتصالات وهواوي كلاود لاستضافة ألو سحابة عامة لهواوي في مصر وشمال أفريقيا.

- 19 مارس 2024: المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تجارية مع EXA Infrastructure لتعزيز حركة البيانات الدولية عبر نظام "WEConnect".

- 7 فبراير 2024: المصرية للاتصالات تشارك في مشروع الكابل البحري ICE IV لربط مصر والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

- 1 فبراير 2024: المصرية للاتصالات توقع اتفاقية تجارية مع 4Ig المجرية لإنشاء أول كابل بحري يربط مصر بألبانيا.

- 25 يناير 2024: اتفاقية تعاون بين المصرية للاتصالات ونايتل لإنشاء الكابل البحري الجديد "كورال بريدج" بين مصر والأردن.

- 17 يناير 2024: المصرية للاتصالات تحصل على أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الخامس في مصر.