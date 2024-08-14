شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-8-2024.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أسمنت سيناء، وجهينة للصناعات الغذائية، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.038 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 812.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.59%، والعرب على 6.8%، واستحوذت المؤسسات على 27.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.82%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 22 مليون جنيه، 219 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.2 مليون جنيه، 29.9 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، 102.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 29567 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 36151 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12778 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6593 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9522 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 2848 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 7211 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1759 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 67 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 15.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 25.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.44%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 65.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.14%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.13%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 48.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.31%.

وضمت الأسهم المتراجعة

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.48%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 59.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 5.44%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 34.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 0.806 بنسبة تراجع بلغت 4.73%.