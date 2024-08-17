شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تعلن عن فرص وظيفية للندب بهيئة الخدمات الحكومية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية-التابعة لوزارة المالية- عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب الكلي من العاملين الدائمين بالجهات الحكومية التي تسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وحددت الهيئة، الوظائف المطلوبة وقسمتها إلى 3 مجموعات الأولى: مجموعة الوظائف التخصصية: المجموعة النوعية للوظائف الهندسية من المستويات الوظيفية (الأولى، الثانية، الثالثة) من الحاصلين على مؤهلات عليا في التخصصات الآتية: الهندسة (مدني، معماري، ميكانيكا، سيارات)، البرمجيات وتطوير التطبيقات، الاتصالات، الشبكات، أمن المعلومات، ومجموعة وظائف التمويل والمحاسبة، التنمية الإدارية، الاقتصاد والتجارة من المستويات الوظيفية الأولى، الثانية، الثالثة) من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، تجارة، إعلام، ليسانس حقوق من إحدى الجامعات المصرية.

المجموعة الثانية تضم الوظائف الفنية والكتابية وتشمل المجموعة النوعية للوظائف الهندسية المساعدة من المستويات الوظيفية (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) على أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط، والمجموعة النوعية للوظائف المكتبية من المستويات الوظيفية (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) على أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط.

المجموعة الثالثة تضم الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة وتشمل المجموعة النوعية للوظائف الحرفية من المستويات الوظيفية (الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة) على أن يكون حاصلًا على مؤهل فوق المتوسط أو المتوسط، وفيما يتعلق بالسائقين يشترط أن يكون المتقدم حائزًا لرخصة مهنية درجة أولى أو ثانية، ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة من العاملين بالمستوى الوظيفي (الثالثة، الرابعة، الخامسة) على أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو محو الأمية.

كما حددت هيئة الخدمات الحكومية، شروط التقديم ما بين (أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأن يكون المتقدم من العاملين الدائمين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي أو فصل مستقل، وعدم ممانعة جهة عمل الأصلية على الندب، وأن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز في تقارير تقوم الأداء عن آخر عامين بجهة عمله، وإجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته بالنسبة للوظائف التخصصية والفنية والكتابية، واستيفاء نموذج التقديم بكل دقة، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة عند التقديم وهي: صورة بطاقة الرقم القومي (سارية)، وبيان حالة وظيفية من جهة العمل معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي وقرار التعيين.