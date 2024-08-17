شكرا لقرائتكم خبر عن وسط 50 صنفاً.. السكري يتصدر في كرنفال تمور بريدة والان نبدء بالتفاصيل

أسعار تمور السكري

الدمام - شريف احمد - سجلت تمور السكري حضوراً متميزاً ولافتاً في كرنفال تمور بريدة الذي تتواصل أنشطته وفعالياته في مدينة التمور ببريدة، وتصدرت تمور السكري المفتل الأنواع الأخرى عرضاً وطلباً بين أنواع التمور التي تزدحم فيها ساحات مزاد مدينة التمور فيما تتنوع جودة الأنواع الأخرى.وتحظى تمور السكري بالصدارة وأولوية الطلب ورغبات المتسوقين من المستهلكين والتجار من داخل وخارج المملكة فيما تتوزع الرغبات الأخرى بين بقية أنواع تمور نخيل القصيم التي تتجاوز الـ (50) صنفاً.فيما سجلت أسعار تمور السكري اعتدالا دفع الكثير لشراء احتياجهم لأغراض تجارية أو لشهر رمضان القادم والإهداء.وتشكل نخيل السكري حوالي 65% من نخيل منطقة القصيم حيث تحظى هذه النوعية من النخيل باهتمام ورعاية المزارعين والجهات ذات العلاقة.وتحتل تمور السكري مكانة عالية وغالية لدى المستهلكين لقيمتها الغذائية وجودتها العالية، وسهولة التعامل معه، في جوانب التغليف والتعليب، والتبريد والتخزين، ولأوقات طويلة على مدار العام، دون أن تتأثر ميزاته بشيء.