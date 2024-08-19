شكرا لقرائتكم خبر عن زامبيا تدرس زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 156%.. وهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدرس هيئة تنظيم الطاقة في زامبيا طلبا من شركة إمدادات الكهرباء المملوكة للدولة، لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 156% كإجراء طارئ لتغطية الخسائر الناجمة عن الجفاف.

وأوضحت هيئة تنظيم الطاقة قولها، أن ارتفاع الأسعار سيساعد شركة زامبيا لإمدادات الكهرباء المحدودة "زيسكو"، على جمع 14 مليون دولار من مستخدمي الكهرباء بالتجزئة. أزمة نقص الكهرباء في زامبيا وتفاقمت أزمة نقص الكهرباء في زامبيا بسرعة، بعد أن تسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو في انخفاض مستويات المياه في سدود الطاقة الكهرومائية، التي تعتمد عليها زامبيا في توليد حوالي 85% من الطاقة.

وارتفع معدل التضخم في زامبيا بدرجة كبيرة في يونيو الماضي، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي أبطأ نمو له في عامين بسبب الجفاف.

