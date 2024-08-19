شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 50.18 نقطة، ما نسبته 1.77%.
ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليصل إلى 2778.02 نقطة.
وجاء بنسبة 2.47%، مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 977.34 نقطة.
ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليصل إلى 2778.02 نقطة.
نتائج بورصة موسكووفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر RTS على انخفاض بمقدار 24.78 نقطة.
وجاء بنسبة 2.47%، مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 977.34 نقطة.