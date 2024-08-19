شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 50.18 نقطة، ما نسبته 1.77%.

ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليصل إلى 2778.02 نقطة. نتائج بورصة موسكو وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر RTS على انخفاض بمقدار 24.78 نقطة.

وجاء بنسبة 2.47%، مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 977.34 نقطة.

