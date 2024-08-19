الاقتصاد

بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق التعاملات

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 50.18 نقطة، ما نسبته 1.77%.
ويأتي مقارنة بإقفال يوم التداول السابق ليصل إلى 2778.02 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر RTS على انخفاض بمقدار 24.78 نقطة.
وجاء بنسبة 2.47%، مقارنة بالإغلاق السابق ليبلغ 977.34 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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