الاقتصاد

«التعاونية للتأمين»: تجديد وثيقة مجموعة شركة الاتصالات السعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة التعاونية للتأمين تجديد وثيقة مجموعة شركة الاتصالات السعودية، اليوم، لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم ووالديهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأضافت أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1446-03-28 الموافق 2024-10-01.
ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2024م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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