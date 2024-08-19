تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزارة النقل تنظم المنتدى اللوجستي العالمي أكتوبر المقبل في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظم وزارة النقل والخدمات اللوجستية، المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية في مدينة الرياض، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المُقبل، وذلك في مركز الملك عبد الله المالي.

وأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للمنتدى اللوجستي العالمي الأول من نوعه، يعد خير شاهد على دعم القيادة الرشيدة للقطاع اللوجستي بالمملكة، لتقوم بدور محوري في الخريطة اللوجستية العالمية عبر موقعها الجغرافي المميز الذي يخدم القارات الثلاث، ولتسهم في تعزيز التعاون الدولي ورسم ملامح مستقبل القطاع، مشيراً إلى أن القطاع يشهد نموًا متواصلًا وتمكينًا مستمرًا.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضور أكثر من 10,000 مشارك من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من قادة ومسؤولين من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، تستعرض المملكة خلال النسخة الأولى للمنتدى، أبرز جهودها في تطوير إجراءات وتشريعات القطاع اللوجستي، التي أثمرت عن تقدّم المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب تسليط الضوء على النقلة النوعية في القطاع التي تجلت في إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في منتصف عام 2023م عبر إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يضم إجمالي مساحات تتجاوز ( 100 ) مليون متر مربع، ويهدف لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.

مما يذكر أن المنتدى سينطلق لأول مرة في العاصمة الرياض، مستهدفًا تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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